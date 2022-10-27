حكومة الإقليم: الحكومة الاتحادية تتعامل من سكان الإقليم كمواطنين درجة خامسة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن وزارة المالية والإقتصاد ستشرع قريبا في توزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري قريبا، في الوقت ذاته انتقد الحكومة الاتحادية لبيعها النفط الأبيض على سكان الإقليم بأسعار باهظة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "هناك موردين اقتصاديين لحكومة الإقليم تعتمد عليهما في تأمين الرواتب وهما الإيرادات النفطية وغير النفطية"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية لا ترسل أي مبالغ مالية إلى الإقليم ورغم نحن تعهدنا لشعبنا بصرف الرواتب مرة كل 30 يوما وفق الإيرادات المتوفرة للحكومة.

وأوضح أن قرابة 85 بالمئة من تلك الإيرادات تُخصص إلى الرواتب، وفي الوقت ذاته مع إيلاء الاهمية للبنى التحتية واعادة تأهيلها، ونحن سنستمر بالعمل وفق هذه السياسية، مشيرا إلى أن في الوقت القريب ستنشر وزارة المالية والاقتصاد جدول توزيع الرواتب لشهر تشرين الأول/ أكتوبر.

وعن توزيع النفط الابيض في كوردستان مع حلول فصل الشتاء قال عادل ان: الحكومة العراقية توزع النفط الابيض على المواطنين في مناطق وسط وجنوب العراق بـ30 الف دينار للبرميل الواحد، ولمواطني إقليم كوردستان بـ150 الف دينار لذا اين المساواة والمواطنة ؟ وهل هذه هي العدالة.

ولفت إلى ان الحكومة العراقية لا تنظر الينا كمواطنين درجة ثانية وثالثة بل تنظر الينا كمواطنين درجة رابعة وخامسة، وإذا كانت الحكومة العراقية تعد مواطني اقليم كوردستان من ضمن مواطنيها يتعين ان تتعامل معنا مثل باقي المواطنين العراقيين وان تمنحنا برميل النفط الابيض الواحد بـ30 الف دينار عراقي، ولكنها حاليا تمنحنا اللتر الواحد بـ750 دينارا.

وعن تعليق نائب رئيس وزراء الاقليم قباد طالباني حضوره لجلسات مجلس الوزراء قال المتحدث ان" اي مشكلة في مجلس وزراء الاقليم يجب ان تحل داخل المجلس ولا نرى من المناسب ان يتم نشره على وسائل الاعلام".

واضاف انه "لا نعطي الحق لانفسنا للدخول في التفاصيل لان هناك مجلس وزراء في الاقليم ويجب حل المشاكل من خلاله".