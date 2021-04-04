إقليم كوردستان يعلن دعمه لإجراءات الأردن

شفق نيوز/ أعلن كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يوم الأحد دعمهما للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية.

وقال رئيس الإقليم في تغريدة على "تويتر" إنه "نؤكد دعمنا الكامل لجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية والعائلة الملكية وٲمن وٳستقرار وسلامة الاردن وشعبه. قلوبنا معهم دائما، نرجو من الله العلي القدير ان يحفظهم ويرعاهم".

من جهته أعرب رئيس حكومة الاقليم في رسالة بعث بها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن دعم حكومة الإقليم وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية وقرارات الملك عبد الله وجهوده في حفظ أمن واستقرار البلد.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن دعم البلاد لاجراءات الاردن الرامية لبسط "هيبة الدولة".

واعتقلت السلطات الأردنية، أمس السبت مسؤولين بارزين لأسباب وصفت بـ"الأمنية".

وقالت وكالة أنباء الأردن الرسمية "بترا" إن الاعتقالات، شملت الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، ومدير مكتب الأمير، حمزة ياسر المجالي، ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

ووفق وسائل الإعلام فإن هناك "اعتقالات أخرى" قد يتم إعلانها في وقت لاحق.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن مسؤول استخباراتي "رفيع" في الشرق الأوسط، أن الأمير حمزة بن الحسين وُضع قيد الإقامة في منزله بعمان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في "مؤامرة مزعومة" للاطاحة بالملك عبدالله الثاني.

ونفى مصدر رسمي أردني أن يكون الأمير حمزة معتقلا أو قيد الإقامة الجبرية.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت، نحو عشرين شخصا آخرين، فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن الاعتقالات تمت بعد "متابعة حثيثة".

وجاء الخطوة، بحسب واشنطن بوست، بعد اكتشاف ما يصفه المسؤولون في القصر الملكي الأردني، بأنه "مؤامرة معقدة وواسعة"، اشترك فيها مسؤول، على الأقل، من العائلة المالكة، إضافة إلى قادة عشائر وأعضاء في المؤسسة الأمنية الأردنية، بحسب الصحيفة.