حكومة إقليم كوردستان تعلن حجم الإيرادات الضريبية وجهات إنفاقها

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن الحصة الأكبر من دافعي الضرائب تبلغ 23% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية يتم إنفاقها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع بالإضافة إلى توفير رواتب الموظفين.

وأوضحت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم بمقطع فيديو تضمن تقريراً تحدثت فيه عن عملية تسلم الضرائب وإنفاق إيراداتها في كوردستان وأن جزءاً كبيراً منها يتم انفاقها على الخدمات. ووفقا للتقرير فإن الضرائب لأكبر الدافعين بلغت 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، منوها إلى ان الايرادات الضريبية تُنفق في مجال تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع إضافة إلى توفير جزء من رواتب العاملين في القطاع العام.

وأضاف أن إجمالي دخل الإيرادات الضريبية المتحققة في العام 2021 بلغ 796 مليار دينار عراقي، وان 182 مليار دينار من تلك الإيرادات تحققت من كبار دافعي الضرائب في الإقليم.