حكومة إقليم كوردستان تعلن تأمين مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لغاية الآن.

وحث بارزاني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، سكان الإقليم على ضرورة التطعيم باللقاح، مخاطباً إياهم بالقول "الآن قد حان دوركم للقيام بواجبكم بتلقي اللقاح وحماية كوردستان".

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان اليوم إن دعوة مسرور بارزاني تأتي في وقت يتم فيه تسجيل اعداد كبيرة من الإصابات بكوفيد 19 .

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1449 إصابة جديدة في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة.