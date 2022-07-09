حكومة إقليم كوردستان تعلن تنفيذ 201 مشروع بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار خلال ثلاث سنوات

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أنه خلال السنوات الثلاث من عمر الكابينة الحالة تم تنفيذ 201 مشروع استثماري في مناطق مختلفة من الإقليم برأسمال يزيد عن 11 مليار دولار.

وقالت الدائرة في بيان وردة لوكالة شفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان وافقت على تنفيذ 201 مشروع استثماري برأسمال 11 مليار 562 مليوناً 93 ألف دولار على مساحة 10 آلاف 603 دونم في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان نفذها مستثمرون محليون.

واضاف ان المشاريع توزعت على المحافظات والإدارات المستقلة ومعظم هذه المشاريع تم تنفيذها في محافظة اربيل.

مشاريع عام 2019

في عام 2019، بداية الكابينة الوزارية التاسعة، حصل 16 مشروعًا على تراخيص، كانت جميعها من قبل مستثمرين محليين برأسمال 485 مليون دولار 204 آلاف 256 دولارًا.

مشاريع عام 2020

في عام 2020، عندما انتشر وباء كورونا حول العالم ولم يكن إقليم كوردستان معفيًا من آثاره السلبية، ولكن حصل 76 مشروعًا في ذلك العام على تراخيص، منها مشروعان تم تنفيذهما بشكل مشترك بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغ إجمالي رؤوس أموال المشاريع 1.984 مليار دولار، منها 1.967 مليار دولار استثمرها مستثمرون محليون و17.566 مليون دولار من خلال مشاريع مشتركة.

مشاريع عام 2021

في عام 2021، استمرت المشاريع، حيث حصل 70 مشروعًا مختلفًا على تراخيص، منها مشروع واحد فقط كان من خلال مستثمرين أجانب، ومشروع واحد مشترك، وتم تنفيذ 68 مشروعا آخر من قبل مستثمرين محليين برأسمال 8 مليارات دولار و515 مليوناً و645 ألف و864 دولار.

مشاريع عام 2022

منحت حكومة إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 35 تراخيص لمشاريع استثمارية، في مجالات مختلفة برأسمال 330 مليونًا و696 ألفًا 265 دولارًا، نفذت جميعها من قبل جهات محلية.

إجمالي المشاريع

وبذلك منحت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان 201 مشروع في قطاعات مختلفة برأسمال 11 مليار و562 مليوناً 93 ألف دولار ونُفذت على مساحة 10 آلاف 603 دونم.

وتقسم المشاريع بحسب المحافظات والإدارات المستقلة ومعظم هذه المشاريع تم تنفيذها في محافظة اربيل.

محافظة أربيل

استقبلت محافظة أربيل 87 مشروعا برأسمال 8 مليارات 906 مليون 806 ألف 129 دولاراً ونفذت المشاريع على مساحة 4 آلاف 861 دونماً.

محافظة السليمانية

وتأتي محافظة السليمانية في المرتبة الثانية بـ 53 مشروعا برأسمال مليار 559 مليوناً 982 ألف 213 دولاراً على مساحة 1000 928 دونماً.

محافظة دهوك

وفي محافظة دهوك، تم تنفيذ 45 مشروعًا برأسمال 589 مليوناً و554 ألفاً و88 دولارًا على مساحة ألفي 750 دونماً.

محافظ حلبجة

وفي محافظة حلبجة تم تنفيذ مشروع برأسمال 6 ملايين 846 ألف دولار على مساحة 7 دونمات.

إدارة گرميان المستقلة

وفى ادارة گرميان تم تنفيذ 10 مشاريع برأسمال 333 مليونا و475 الفاً و89 دولاراً على مساحة 935 دونماً.

ادارة رابرين المستقلة

وقد نفذت خمسة مشاريع في ادارة رابرين بتكلفة 125 مليوناً 429 الفاً و481 دولاراً على مساحة 119 دونماً.

المشاريع حسب القطاعات

ومن اهم القطاعات التي تم تنفيذ المشاريع فيها القطاع التجاري بعدد 49 مشروعا برأسمال 638 مليوناً و265 الفاً و11 دولاراً على مساحة 709 دونماً.

وبلغت مشروعات البنوك، اثنين برأس مال 19.415 مليون دولار على مساحة 1.2 دونم.

وكان هناك 12 مشروعا صحيا برأسمال 92 مليونا 345 الفاً و500 على مساحة 15 دونماً.

وكان هناك 58 مشروعا صناعيا برأس مال مليار و771 مليوناً و220 ألفاً و943 دولار وبمساحة ألفين 190 دونماً من الأرض.

وكان المشروع الخدمي مشروع واحد برأس مال 9 ملايين و491 ألفاً على مساحة 21 دونماً، بالإضافة إلى 29 مشروعا سياحيا برأسمال 7 مليارات 122 مليوناً و606 الاف و299 دولاراً على مساحة 2 ألف 856 دونماً من الأرض.

وبلغت مشروعات التعليم 21 مشروعا برأسمال 229 مليون و946 ألفاً و290 دولاراً على مساحة 542 دونماً.

اما المشروعات الزراعية فكانت 8 مشاريع برأس مال 320 مليوناً و669 ألفاً و500 دولار على مساحة 2 ألف 879 دونماً من الأرض.

وبلغت مشروعات قطاع الإسكان 13 مشروعا برأس مال مليار و288 مليوناً و168 ألف دولار على مساحة ألف و351 دونماً.

في قطاع الفنون، تم تنفيذ مشروع واحد برأس مال 9.234 ملايين دولار على مساحة 10 دونمات.

وفي قطاع الرياضة تم تنفيذ 7 مشاريع برأسمال 60 مليون و731 ألفاً و457 دولاراً على مساحة 25 دونماً.

المشاريع المحلية

ومن بين 201 مشروع تم ترخيصها خلال السنوات الثلاث لمجلس الوزراء، تم تنفيذ 197 مشروعا من قبل شركات ومستثمرين محليين، ومشروع واحد فقط تم تنفيذه من قبل مستثمرين أجانب، وتم تنفيذ ثلاثة مشاريع بشكل مشترك.

إجمالي رؤوس أموال المشاريع

وبلغ إجمالي رؤوس أموال المشاريع المنفذة من قبل الشركات المحلية والمستثمرين المحليين 6 مليارات و618 مليوناً و559 ألف دولار، وبلغ رأس مال المشاريع الثلاثة المشتركة 37 مليون دولار و384 ألف دولار.

المشروع الوحيد الذي نفذته شركة أجنبية برأسمال قدره 4.906 مليارات دولار.