حكومة إقليم كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة خمسة أيام من الأسبوع المقبل بمناسبة أعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام بمناسبة أعياد نوروز إعتباراً من يوم 21 لغاية 25 من شهر آذار الجاري.

وأوضح أن الاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل عطلة رسمية بمناسبة أعياد نوروز، مردفا بالقول إن يومي الأربعاء والخميس أيضا من الأسبوع ذاته عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية.

ودعا المتحدث باسم حكومة الإقليم المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا خلال أعياد نوروز.