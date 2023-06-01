حكومة إقليم كوردستان تعلن تراجعاً مؤقتاً بمعدل انتاج الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق في تدوينة نشرتها اليوم الخميس عبر صفحتها الرسمية من على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقدان 600 ميغاواط من معدل انتاج الطاقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت حكومة الإقليم في التدوينة ، "لمدة 29 ساعة، سينخفض ما مقداره 600 ميغاواط من قدرة إنتاج الكهرباء".

ونقلت الحكومة عن وزارة الكهرباء قولها، إنها تبذل الجهود للتقليل من تأثير النقص الحاصل على ساعات إمداد الطاقة.