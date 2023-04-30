حكومة إقليم كوردستان تعلن تخفيض أسعار البنزين "العادي" لـ750 دينار للتر الواحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، خفض سعر البنزين العادي ابتداء من شهر آيار/مايو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "من اجل مصلحة المواطنين و رفع جودة البنزين و توحيد اسعاره سيتم بيع البنزين ( النورمال) بسعر 750 دينارا للتر الواحد لكل السيارات ابتداء من شهر ايار/مايو المقبل ولمدة شهر واحد".

واضاف البيان ان "الوزارة تقوم بإنتاج هذا البنزين عالي الجودة عن طريق المصافي التابعة لها " مؤكدا ان " اللجان في المحافظات و الإدارات المستقلة ستسمر في مراقبة جودة البنزين في اقليم كوردستان ".