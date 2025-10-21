حكومة إقليم كوردستان تعلن ايداع 120 مليار دينار في حساب المالية العراقية

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع مبلغ قدره 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن الإيرادات المالية غير النفطية في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم إيداع حصة الخزينة الاتحادية من الواردات غير النفطية للإقليم لشهر آب/أغسطس من عام 2025، والبالغة 120 مليار دينار، نقداً بالحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

هذا ومن المنتظر أن ترسل الحكومة العراقية مرتبات شهر آب/أغسطس الماضي الى الاقليم بهدف صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان، وفق الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.