حكومة إقليم كوردستان تعلن الإطاحة بأكثر من 1000 تاجر مخدرات وتأسيس مراكز لتأهيل المدمنين

شفق نيوز - أربيل

كشف منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على أكثر من ألف تاجر مخدرات منذ تشكيل الكابينة الحكومية الحالية في الاقليم، مؤكداً اتخاذ إجراءات صحية و إصلاحية متطورة لمعالجة المدمنين.

وقال زيباري في كلمة له خلال مؤتمر خاص بمكافحة المخدرات، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على أكثر من 1000 تاجر مخدرات ومؤثرات عقلية"، مشيراً إلى أنهم "يقبعون حالياً في مراكز الإصلاح والتوقيف لإكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم".

وأضاف زيباري، أن حكومة الإقليم لم تكتفِ بالجانب الأمني والردعي، بل عملت على الجانب الإنساني والعلاجي؛ حيث أسست 6 مراكز صحية متخصصة لإعادة تأهيل المدمنين والتعافي من الإدمان داخل المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم.