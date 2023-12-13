حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة الاثنين المقبل الموافق 18 من شهر كانون الأول الجاري والذي يُصادف يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية في العراق للعام 2023.

وقالت حكومة الإقليم في بيان اليوم، إنه "بناءً على اقتراح مسرور بارزاني، رئيس مجلس الوزراء، سيكون يوم 18 من الشهر الجاري عطلة رسمية في جميع مؤسسات ودوائر إقليم كوردستان"، عازية السبب في منح العطلة إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق بذلك اليوم والتاريخ.

وأضاف أن جميع المؤسسات الرسمية بالإقليم مشمولة بهذه العطلة على أن يتم استئناف الدوام يوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري.

ويستعد العراق ما عدا اقليم كوردستان لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.