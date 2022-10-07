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حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي غدا السبت

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-07T12:16:10+0000
حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي غدا السبت

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المعلومات والإعلام التابعة لحكومة إقليم كوردستان، تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية في الإقليم، وذلك بمناسبة المولد النبوي.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

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