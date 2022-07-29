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حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي غداً السبت

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-29T10:33:47+0000
حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي غداً السبت

شفق نيوز/ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، فإن حكومة إقليم كوردستان العراق ستعطل الدوام في الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ووفقا للتقويم الهجري الذي تعمل به المملكة العربية السعودية وتعتمد عليه معظم الدول الإسلامية في المناسبات الدينية، فسيكون غدا السبت المصادف 30 من شهر تموز/يوليو سيكون أول أيام السنة الهجري (1 محرم) من العام 1444 هـ.

وطبقا لجدول العطل الرسمية الخاص بحكومة إقليم كوردستان، فإن الأول من محرم يكون عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وتستثني حكومة الإقليم المؤسسات الصحية، والعيادات الاستشارية المسائية إضافة إلى الأجهزة الأمنية من العطل الرسمية بهدف تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

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