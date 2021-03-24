حكومة إقليم كوردستان تعزي بوفاة وزير مالية الإمارات

شفق نيوز/ قدمت حكومة إقليم كوردستان التعزية بوفاة وزير مالية دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم يوم الأربعاء.

وكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني تغريدة على تويتر قال فيها، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم".

وأضاف، "بهذا المصاب أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم كوردستان بأحر التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً، في فقدان رجل دولة كبير ساهم بكل تفانٍ وإخلاصٍ في نهضة بلاده وخدمة مصالحها العليا".

وكان الوزير الإماراتي قد توفي الأربعاء بعد صراع مع المرض.