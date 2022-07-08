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حكومة إقليم كوردستان تعزي اليابان بوفاة شينزو آبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-08T09:51:04+0000
حكومة إقليم كوردستان تعزي اليابان بوفاة شينزو آبي

شفق نيوز/ عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، اليابان حكومة وشعباً لوفاة رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "يشعر بالحزن العميق لنبأ اليوم بحادثة الوفاة المأساوية لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي".

ووجه التعازي إلى أُسرة "آبي" وللشعب الياباني خلال هذا الوقت الذي وصفه بـ"العصيب".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في مدينة نارا بغرب البلاد.

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

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