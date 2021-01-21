حكومة إقليم كوردستان تعرض المساعدة على بغداد: نقف إلى جانبكم في هذا الوقت العصيب

شفق نيوز/ أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تضامنه مع ذوي ضحايا التفجيرين الإرهابيين في بغداد، وأشار إلى أن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وقوع هجمات إرهابية في بغداد، وإذ أعرب عن تضامني مع ذوي الضحايا، فإني أقف إلى جانبهم في هذا الوقت العصيب".

وأضاف: "إن حكومة إقليم كوردستان على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة".

ووقع انفجار انتحاري مزدوج في باب الشرقي وسط العاصمة بغداد تسبب بسقوط 28 ضحية، وإصابة 73 آخر.