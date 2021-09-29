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حكومة إقليم كوردستان تعتزم نصب محطات جديدة للأرصاد الجوية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-29T09:54:27+0000
حكومة إقليم كوردستان تعتزم نصب محطات جديدة للأرصاد الجوية

شفق نيوز/ تعتزم وزارة النقل والإتصالات في حكومة إقليم كوردستان، نصب محطات جديدة للأرصاد الجوية في إدارة منطقة "زاخو".

وزار وزير النقل والإتصالات في الإقليم آنو جوهر عبدوكه اليوم الأربعاء "زاخو"، واجتمع مع المشرف على إدارة المنطقة كَوهدار شيخو.

وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا ذكر فيه الوزير ان حكومة الاقليم تولي اهتماما بجميع المناطق الكوردستانية ومنها زاخو.

وأضاف ان لدينا عدة مشاريع في ادارة منطقة "زاخو" من بينها، تنظيم عمل شاحنات النقل، وكذلك تفعيل نظام العلامة واللواصق على سيارات الأجرة والحمل وحافلات النقل الذي يشمل كوردستان كافة خاصة تلك المناطق التي تمتلك منافذ حدودية مثل زاخو.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على نصب محطات للأرصاد الجوية في المنطقة.

وتوجد في إقليم كوردستان العراق أربع محافظات وهي أربيل العاصمة، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، وأربع إدارات مستقلات وهي: رابرين، وكرميان، سوران، زاخو.

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