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حكومة إقليم كوردستان تعتزم تأسيس شركتين نفطيتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-17T10:28:09+0000
حكومة إقليم كوردستان تعتزم تأسيس شركتين نفطيتين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أنها تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز.

ووفقا لتقرير نشرته حكومة الإقليم اليوم، عن رؤيتها لإدارة ملف النفط، فإن الشركتين هما شركة إقليم كوردستان للنفط والغاز (KROC) والتي تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز، وشركة كوردستان لتسويق النفط (KOMO) والتي ستكون متخصصة بتسويق النفط.

وجاء في التقرير الذي أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "يمكن التنسيق ما بين هاتين الشركتين من جهة، وشركة النفط الوطنية، وشركة (سومو) في المجالات ذات العلاقة من جهة أخرى، وأن يكون تنسيق وزارة النفط الاتحادية مع الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان".

واشترط التقرير للقيام بكل ذلك "ضرورة أن تتم هيكلة شركة (سومو)، وتعديل نظامها الداخلي، وجعلها مؤسسة إتحادية، تُتخذ فيها القرارات بصورة مشتركة بما يحقق مشاركة حقيقة لإقليم كوردستان في تلك الشركة، و لممثل حكومة الإقليم حق النقض (الفيتو) بما يتعلق في المسائل الخاصة بإقليم كوردستان".

للإطلاع على التقرير الكامل

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