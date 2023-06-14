حكومة إقليم كوردستان تعتزم تسجيل العمال في القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، بأن حكومته تعتزم تسجيل العمال العاملين بالقطاع الخاص كافة في الإقليم في الضمان الاجتماعي لتأمين حياتهم.

جاء ذلك التصريح على هامش زيارته المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في اربيل والذي تفقد خلالها

سير عملية التحول الرقمي في تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي و الإرشيف.

وقال مسرور بارزاني: زرنا اليوم هذا المكان لتفقد سير عملية الضمان الاجتماعي ، هذا المشروع لخدمة المواطنين وخاصة العمال الذين يعملون في القطاع الخاص ، مؤكدا: هدفنا هو التحول الرقمي في الملفات الارشيفية.

وأضاف أن برنامج الحكومة هو تسجيل كل العمال في القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي، وهو سيساهم في تشجيع المواطنين للتوجه الى القطاع الخاص بسبب وجود الضمان الاجتماعي وليس بالضرورة ان يتوجهوا الى القطاع العام لضمان حقوقهم في المستقبل .

ووتابع رئيس حكومة الاقليم بالقول: سيتم الاستمرار في تسجيل عدد اكبر من العمال في هذه العملية.