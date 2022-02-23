حكومة إقليم كوردستان تعبر عن قلقها إزاء مقتل امرأة حرقاً على يد زوجها

شفق نيوز/ عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاربعاء، عن قلقه وحزنه العميقين بشأن تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء في الاقليم، مشددا على انه ليس هناك اي شرف في قتل النساء.

وجاء في بيان لبارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن وفاة شنيار انور التي تم احراقها من قبل زوجها، انه "قلق وحزين جدا بشأن الاحداث الاخيرة من العنف ضد الفتيات والنساء في اقليم كوردستان"، مجددا التأكيد على انه "ليس هناك اي شرف في قتل النساء".

واضاف البيان انه "تباحث مع وزير الداخلية بشأن حادث السيدة شنيار المفجع، وعبر عن تثمينه لمنتسبي الشرطة لاعتقالهم المتهم ومساندته لانزال العقوبة بجميع المتهمين".

واشار البيان الى انه "خلال هذه السنة، تم قتل 9 نساء بريئات نتيجة العنف الاسري"، مبينا ان "هذه الجرائم يجب ان تتوقف، ويتوجب ان يتم رفضها من قبل اهالي كوردستان، وكحكومة تحاول ان تكون متعاونة ومساندة للقضاء في انزال اقصى العقوبات على هذه الجرائم".

وعبر بارزاني عن اصراره على حماية جميع الفتيات والنساء والاطفال الذين في دائرة الخطر، مؤكدا انه "يعلم بان هناك حاجة الى الوقت والالتزام الجدي لذلك فانه من اجل قطع دابر هذه الظاهرة غير الانسانية وبحاجة الى مشاركة جميع الاطراف مثل نشطاء المجتمع المدني والمسؤولين والشخصيات الدينية والاجتماعية وكذلك الحاجة الى باجراء الاصلاحات في النظام القضائي".

واختتم بارزاني بيانه بالقول انه "يبذل جميع المساعي لانهاء هذه الجرائم".