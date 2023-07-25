حكومة إقليم كوردستان تعالج مشكلة نقص الدواء بصرف مليارات الدنانير نقدا

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الثلاثاء، بأن حكومة الإقليم وجهت بصرف خمسة مليارات دينار عراقي بشكل نقدي لتوفير الدواء والمستلزمات الصحية في المستشفيات العامة.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين على هامش زيارته مستشفى قضاء "بيرمام" في أربيل، إن: حكومة الإقليم خصصت ميزانية شهرية لشراء الدواء نقدا لجميع مدن كوردستان.

وأردف بالقول إن: خمسة مليارات من مجموع 7 مليارات من تلك الميزانية تقرر صرفها نقدا عبر المصارف، مؤكدا ان هذا سيؤدي الى رخص أثمان الدواء وزيادة كمياتها ورفع جودتها.

كما أشار الوزير، إلى أن مشكلة توفير الاموال لشراء الدواء ستنتهي اعتبارا من هذا الشهر بعد صرف تلك المبالغ.