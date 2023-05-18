حكومة إقليم كوردستان تطمئن السكان في تأمين الكهرباء لآبار المياه في فصل الصيف

شفق نيوز/ طمأنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الخميس، السكان بتأمين الطاقة اللازمة لتشغيل مشاريع آبار المياه في الإقليم خلال فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان نشرته الوزارة اليوم، إنه بسبب المشاريع والأعمال لوزارة الكهرباء في فصل الصيف لن تتعرض مشاريع الآبار لأية مشكلة.

وأكد أن الوزارة ستمدُّ مشاريع الآبار بالطاقة اللازمة لإيصال مياه الأسالة للسكان.

يُشار إلى أن محافظات إقليم كوردستان وخاصة العاصمة أربيل شهدت خلال السنوات القليلة الماضية توقف بعض مشاريع المياه جراء مشاكل فنية وزيادة الطلب على مياه الاسالة في فصل الصيف.