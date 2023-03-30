حكومة إقليم كوردستان تطلق رواتب شهر آذار الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ستباشر بتوزيع رواتب شهر آذار/مارس الجاري على الموظفين والعاملين في القطاع العام مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأوضح المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن عملية توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار ستجرى بانسيابية، مضيفا أنه سيتم توزيعها بعد وصول قوائم الرواتب من الوزارات الأسبوع المقبل.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد باشرت بتوزيع رواتب شهر شباط المنصرم منذ الثامن من آذار الجاري .