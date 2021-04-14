حكومة إقليم كوردستان تطالب بتعويض مادي ومعنوي عن جرائم الأنفال

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تحل علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثين على بدء حملات الأنفال التي اقترفها النظام البعثي المباد وما نجم عنها من إبادة جماعية بحق شعب كوردستان، فأزهق فيها أرواح آلاف الأبرياء وغيّب آلافاً آخرين ودفنهم وهم أحياء، فيما دمر آلافاً من القرى والبلدات الآمنة والمساجد والمدارس وعشرات الكنائس".

وأضاف أن تلك المجازر لم تتوقف عند هذا الحد، بل استهدفت المزارع والحدائق وحقول المزارعين لتحرق الأخضر واليابس سعياً لإنهاء جميع معالم الحياة في كوردستان".

وأردف بارزاني قائلا إن: حكومة إقليم كوردستان وفي الوقت الذي تطالب فيه بالتعويض المادي والمعنوي لأسر الضحايا، فإنها تعمل على تقديم أفضل الخدمات إلى عوائل ضحايا الأنفال وضمان توفير حياة كريمة تليق بها.

وأعرب رئيس حكومة الإقليم عن أمله أن تكون هذه الذكرى حافزاً لتعزيز الوحدة الوطنية في الإقليم، وترسيخ روح المصالحة والأخوة والتعايش السلمي بين دول المنطقة كافة.