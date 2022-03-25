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حكومة إقليم كوردستان تصرف المخصصات المالية للطلبة الجامعيين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-25T08:37:12+0000
حكومة إقليم كوردستان تصرف المخصصات المالية للطلبة الجامعيين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الجمعة، عن الشروع بتوزيع المخصصات المالية لطلبة الجامعات والمعاهد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 من شهر آذار/مارس الجاري.

وقال توانا نجف مدير الإدارة والمالية في الوزارة في بيان اليوم، إنه تم إخطار الوحدات الإدارية في الجامعات والمعاهد كافة بتوزيع المخصصات المالية على الطلبة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الإجراءات كافة، وسيتم توزيع المخصصات المالية يوم الأحد مع استئناف الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد.

وتبلغ المخصصات المالية الشهرية للطالب الجامعي الواحد في داخل مدن الإقليم 40 الف دينار عراقي، بينما يتحصل لمن هو خارج المدينة ويسكن في الأقسام الداخلية على 60 الفا في الشهر.

ووفقا لإحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم فإن 130 الف طالب وطالبة جامعيين يتلقون هذا الدعم المالي الشهري.

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