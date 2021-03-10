حكومة إقليم كوردستان تصدر قرارا يخص الموظفين المجازين الذين سافروا للخارج

شفق نيوز/ منحت حكومة إقليم كوردستان مهلة قدرها ثلاثة أشهر للموظفين المتواجدين خارج البلاد للعودة إلى الإقليم والمباشرة في أداء أعمالهم.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء أوميد صباح فإنه "وبسبب فيروس كورونا وإغلاق المنافذ الحدودية، وانعدام وسائل النقل بين الاقليم وباقي البلدان، قررنا لأولئك الموظفين خارج البلاد والذين حصلوا على إجازة والتي انتهى أمدها ولم يتمكنوا من المباشرة بأعمالهم الآتي:

أولا: منح مهلة 90 يوما لأولئك الموظفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار لكي يتمكنوا من المباشرة.

ثانياً: من تاريخ انتهاء الإجازة ولغاية المباشرة ستكون بلا راتب.

ثالثا: إذا لم يباشر الموظف العمل خلال المدة المحددة سيتم التعامل معه وفق القانون والتعليمات الإدارية السارية في إقليم كوردستان.