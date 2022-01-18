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حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحا حول تغيير 20 الف شخص ديانتهم للزرادشتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T10:21:48+0000
حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحا حول تغيير 20 الف شخص ديانتهم للزرادشتية

شفق نيوز/ نفت منسقية التوصيات الدولية التابعة لحكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن يكون منسقها ديندار زيباري قد صرح بأن 20 الف شخص في إقليم كوردستان قاموا بتغيير ديانتهم إلى الزرادشتية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، انه في سياق المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد في 11 كانون الثاني/ يناير 2022 لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد قدمنا بيانات عن عدد المكونات الدينية في إقليم كوردستان بما في ذلك اتباع الديانة الزرادشتية.

وأضاف البيان أنه قد استعرضنا تلك الاعداد وفقا لبعض المنظمات، والوكالات العاملة في مجال حرية الاديان.

واستدرك البيان بأنه لم يتم التطرق بأي شكل من الأشكال إلى اولئك الأشخاص الذين غيروا دينهم، واي منشور خلاف هذا بعيد عن الحقيقة.

وكانت عدد من وسائل الاعلام المحلية قد تداولت تصريحات منسوبة إلى منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري زعمت فيها بأن 20 الف شخص في الإقليم غيروا ديانتهم إلى الزرادشتية.

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