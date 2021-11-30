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حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول بطء عملية توزيع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-30T07:55:19+0000
حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً حول بطء عملية توزيع الرواتب

شفق نيوز/ عزت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء سبب بطء عملية توزيع الرواتب إلى لعدم جميع الإيرادات الداخلية وفق ما تقتضيه الضرورة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في توضيح له، إن السبب في عدم تمكن حكومة الإقليم من دفع رواتب الوزارات كافة في غضون أسبوع يعود إلى عدم توفر آلية لجمع الإيرادات الداخلية مثل: استيفاء رسوم أجور الكهرباء، والماء.

وأضاف أن شهريا وبلا جمع تلك الايرادات نقوم بتوزيع الرواتب، نحاول جمعها كإيرادات واحدة في المحافظات كافة.

و أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن البدء بتوزيع المرتبات الشهرية على العاملين في القطاع العام اعتبارا من يوم الخميس 25 - 11 - 2021.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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