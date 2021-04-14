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حكومة الإقليم تصدر توضيحا حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T07:23:35+0000
حكومة الإقليم تصدر توضيحا حول استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في كوردستان

شفق نيوز/ فنّد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتیار عادل يوم الأربعاء مزاعم استهداف مركز للموساد الإسرائيلي في الإقليم.

وتداولت مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تقارير زعمت فيها استهداف "مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وقال عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً"، مردفا بالقول إن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص بالمخابرات الإسرائيلية على أراضيه".

وتابع بالقول "نعتقد أن غاية نشر تقارير كهذه، استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية."

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