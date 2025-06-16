حكومة إقليم كوردستان تصدر تعليمات للكورد العالقين في الخارج

شفق نيوز/ أصدرت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، مجموعة تعليمات لمواطنيها الكورد العالقين خارج البلاد، بينها السفر إلى تركيا ومراجعة أقرب بعثة تركية في البلد المتواجدين فيه، وإكمال باقي التعليمات للدخول براً إلى كوردستان.

وقالت حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ظل استمرار جهود حكومة إقليم كوردستان لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج نتيجة إغلاق المطارات، نود إعلام جميع المواطنين الذين تواصلوا مع الخطوط الساخنة أو ملؤوا الاستمارة الإلكترونية الخاصة، وكذلك أولئك العالقين في أي مكان في العالم، بضرورة اتباع التعليمات التالية للحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) إلى تركيا والعودة إلى إقليم كوردستان".

ونصت التعليمات على: "مراجعة أقرب بعثة دبلوماسية تركية (قنصلية أو سفارة) في البلد الذي تتواجدون فيه، حيث ستُمنحون تأشيرة عبور (ترانزيت) لمدة ثلاثة أيام للعودة إلى تركيا، ومن ثم يمكنكم الدخول براً إلى إقليم كوردستان".

وتابعت في تعليماتها: "يجب أن تكون تذكرة العودة إلى تركيا عبر إحدى شركات الطيران التركية، ولا يهم إلى أي مطار تركي تهبط الطائرة، وتأكدوا من حجز تذاكركم قبل الذهاب إلى القنصلية للحصول على التأشيرة، حيث إن شرط منح التأشيرة هو وجود تذكرة سفر عبر شركة طيران تركية".

وأضافت: "تأكدوا أن موعد خروجكم من الدولة التي تتواجدون فيها لا يتجاوز 72 ساعة من لحظة إصدار التأشيرة، لأن صلاحيتها تمتد فقط لـ72 ساعة، ويجب ألا تكون أسماؤكم مدرجة ضمن قائمة الممنوعين من دخول تركيا، وألا يكون لديكم سوابق قانونية أو مشاكل قانونية داخل تركيا".

ولفتت إلى أنه "إذا كنتم تحملون جواز سفر دومينيكا أو أي جواز سفر آخر، فيجب إحضار جواز سفركم العراقي إلى البعثة الدبلوماسية التركية للاستفادة من هذه التسهيلات، ويرجى العلم أن هذه الإجراءات مؤقتة، وستظل سارية حتى إعادة فتح الأجواء العراقية".

ووجهت أنه "في حال واجهتكم أي مشكلة، يرجى الاتصال بالخطوط الساخنة التابعة لغرفة العمليات في وزارة الداخلية/مركز التنسيق المشترك للأزمات، ووزارة العلاقات الخارجية. كما أن حكومة إقليم كوردستان، من خلال فرق الاستقبال عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي، قد هيأت جميع التسهيلات اللازمة لاستقبالكم".

وختمت بالقول: "أما المواطنون الذين لا يستطيعون الحصول على تأشيرة عبور إلى تركيا، فنطمئنكم بأننا سنواصل جهودنا دون كلل حتى عودة كل مواطن إلى أرض الوطن".