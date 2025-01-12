حكومة إقليم كوردستان تصدر تعليمات تخص المياه وتلوث البيئة وتشدد الإجراءات

شفق نيوز/ أصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، مجموعة من التعليمات الجديدة التي تخص استخدام المياه، وحماية البيئة من التلوث الناجم عن الممارسة الخاطئة من قبل سائقي السيارات والمصانع والمعامل.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني اجتمع مع المحافظين ووزير الداخلية و عدد من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

وأوضح أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات منها التعامل مع المياه بطريقة صحيحة، و منع استخدام المياه غير النظيفة لزراعة الخضروات وريها، مشددا على أن المعامل التي تتسبب بتلوث البيئة يجب أن تتعامل مع الاجراءات الصحية.

وأضاف أن مسرور بارزاني أكد على عدم التهاون مع الأشخاص الذين يتسببون بتلوث البيئة، لافتا الى أنه خلال 24 ساعة المقبلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للتعليمات الصادرة.

كما اشار هوراماني الى أنه، سيتم تشديد الإجراءات على السيارات التي تتسبب بتلوث البيئة، و سيتم ايضا اتخاذ الإجراءات بحق من يبيعون المحروقات والوقود الرديء الجودة.

وتابع المتحدث انه سيتم تشكيل لجنة لمراقبة المولدات داخل الأحياء السكنية والتي يتم استخدامها لمراقبة مدى التزامهم بالتعليمات البيئية.

وبهذا الصدد أكدت حكومة اقليم كوردستان في بيان اليوم، أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس اجتماعاً خاصاً لبحث مشكلة تلوث الهواء في مدينتي أربيل ودهوك.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على نظافة بيئة كوردستان وجمال طبيعتها، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية.

وفي إطار حرص الحكومة على صحة المواطنين وسلامة بيئة الإقليم، شدد رئيس الحكومة على أهمية معالجة مشكلة تلوث الهواء لكونها تشكّل أولوية قصوى، موجهاً الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مسببات التلوث ومعاقبة المخالفين.

وخلص الاجتماع إلى القرارات الآتية:

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً بحق أي مصفاة أو مصنع يزاول عمله خلافاً للشروط والضوابط ويتسبب في تلوث البيئة.

ثانياً: يُحظر على أي مصفاة أو أي فرد أو جهة، إنتاج أو تهريب وقود السيارات الملوث الذي يضر بالصحة العامة. وكذلك وضع حد لاحتراق الغاز المصاحب في حقول النفط.

ثالثاً: إلزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتوجيهات الحكومية، واستخدام فلاتر للصوت والحد من التلوث في مولداتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

رابعاً: يُمنع منعاً باتاً استخدام المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي لزراعة الخضروات وريها.