حكومة إقليم كوردستان تصدر بياناً في ذكرى مجزرة حلبجة

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين التي توفق غداً الثلاثاء للهجوم الكيماوي على حلبجة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الذكرى الثالثة والثلاثين للهجوم الكيماوي على مدينة حلبجة ومحيطها، نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبها حزب البعث باستخدام الأسلحة المحرمة، مما أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء وإصابة آلاف آخرين، فيما لا يزال بعضهم يعاني من آثارها إلى الآن".

وأضاف أن "حلبجة أصبحت هوية ورمزاً عالمياً عن نضال شعب كوردستان وتضحياته، ولهذا يجب علينا أن نستذكر شهداء وضحايا هذه الجريمة وأن نُبقي ذكراها خالدة مخلدة".

وتابع بارزاني، "لا نزال نبذل قصارى جهودنا كي تعوض الحكومة العراقية أسر الشهداء والمصابين عن هذه الجريمة، وكذلك نعمل لمنع تكرار الإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان واي من المكونات في العالم".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان، التي هي ثمرة دماء الشهداء، ترى دائماً أن خدمة أسر الشهداء الشرفاء من واجبها، وقد قررنا في الأيام القليلة الماضية، وفي إطار مشاريع تنمية المحافظات ومشاريع الوزارات، تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في حلبجة بمجالات الطرق والجسور والمياه والكهرباء وتأهيل المدارس والمستشفيات".

وأردف، "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من خدمة حلبجة وباقي مناطق إقليم كوردستان بما تستحق".