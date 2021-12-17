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حكومة إقليم كوردستان تشكل لجنة في حادثة الفيضانات بأربيل وتُقيّم الأضرار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T13:29:36+0000
حكومة إقليم كوردستان تشكل لجنة في حادثة الفيضانات بأربيل وتُقيّم الأضرار

شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة تشكيل لجنة يقع على عاتقها تحديد مكامن الخلل، والتقصير التي تسببت بحدوث الفيضانات في محافظة اربيل، مع تقييم الأضرار التي خلفتها تلك الكارثة الطبيعية.

وعقدت حكومة الإقليم في وقت سابق من اليوم اجتماعاً خاصاً للتباحث حول تداعيات كارثة السيول التي اجتاحت أربيل.

وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ اربيل وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، جرى بحث ومتابعة إجراءات تقديم الإغاثة والدعم للمتضررين من الفيضانات عن كثب، إلى جانب تقدير الاضرار التي خلفتها هذه الفيضانات.

وأعرب مسرور بارزاني في كلمة متلفزة عقب الاجتماع؛ عن أسفه لسقوط ضحايا جراء التساقط الغزير للأمطار، واجتياح "كارثة" السيول لأربيل.

وأضاف إن ماحدث كارثة طبيعية لكنها تتطلب اجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان هناك تقصير في بعض الأماكن، مردفا بالقول إن اتساع مساحة مدينة اربيل في السنوات الماضية، وانسداد المجاري بسبب عدم القيام بالتخطيط الهندسي لمجاري المياه وفق ماهو مطلوب تسببت بوقوع مثل هكذا حوادث وكوارث.

كما أشار رئيس حكومة الإقليم إلى أنه وجه بتشكيل لجنة من أجل أجراء تحقيق، وتحديد التقصير، وتشخيص مواطن الخلل، وكذلك العمل على القيام بمشاريع مثل السدود التي تحول دون وقوع مثل هكذا حوادث في المستقبل.

ونوه ايضا إلى تشكيل لجنة لتقييم الأضرار الناجمة عن تلك الفيضانات والسيول، موجها الأجهزة الأمنية كافة ومعها قوات البيشمركة للتأهب في اغاثة السكان في حال تكرار مثل هذه الحوادث بالإقليم.

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