حكومة إقليم كوردستان تشغل مصفاة نفطية بطاقة انتاجية تبلغ 100 ألف برميل من الخام يومياً

شفق نيوز/ دشنت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء مصفاة "لاناز" النفطية في محافظة أربيل.

وجرت مراسم حفل تشغيل المصفاة بحضور رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ومجموعة من المسؤولين الحكوميين والمحليين والشركة المنفذة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمصفاة "لاناز" التي أُسست في العام ،2008 والتي تُعد من بين أكبر المصافي في الإقليم، 100 ألف برميل من النفط الخام.

وقال كمال محمد صالح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في كلمة له خلال حفل افتتاح المصفاة: إن هذا المشروع انشئ من قبل شركة "لاناز" وفق جودة عالية وأحدث المواصفات الصديقة للبيئة، مردفا بالقول ان تنفيذ هذا المشروع لاقليم كوردستان يعتبر خطوة مهمة لدعم اليد العاملة في الاقليم اضافة الى وضع حد لهدر الأموال من خلال إرسالها إلى الخارج".

وأضاف أنه خلال شهر حزيران الماضي تعرضنا إلى أزمة شحة البنزين، واليوم بعد تنفيذ هذا المشروع سنعالج جزءا كبيرا من هذه الازمة، وسنوفر الاحتياجات لسائقي السيارات، ومن دواعي سروري نعلن اجتياز أزمة شحة الوقود.

وتابع الوزير ان تنفيذ هذه المشاريع ستوفر بيئة إقتصادية وأرضية مناسبة جدا للاقليم، وان الازمات التي تعرض لها الإقليم وخاصة الأزمة المالية في العام 2014 نرى اليوم قد قللنا من أثارها شيئا فشيئا.