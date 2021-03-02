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حكومة إقليم كوردستان تشرع بأولى الخطوات لمد خطوط سكك الحديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T09:31:35+0000
حكومة إقليم كوردستان تشرع بأولى الخطوات لمد خطوط سكك الحديد

شفق نيوز/ أعلن وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان دانا عبد الكريم يوم الثلاثاء أن الحكومة بدأت وبالتعاون مع عدد من الشركات في وضع تصاميم مشروع مد خطوط سكك الحديد والتي تشمل المدن في الإقليم كافة.

وقال عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "تكلفة مشروع سكك الحديد تبلغ أكثر من مليار دولار ولغاية الآن تقوم ثلاث شركات بوضع التصاميم".

ونوه إلى أن "المشروع حاليا في طور إعداد التصاميم والحكومة خصصت الميزانية لهذه المرحلة"، مضيفا أن خط سكك الحديد يمتد بمسافة 915 كم لربط جميع مدن الإقليم مع بعضها.

وأردف الوزير قائلا: نسعى إلى إنجاز هذا المشروع خلال التشكيلة الحالية لحكومة إقليم كوردستان.

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