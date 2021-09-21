حكومة إقليم كوردستان تشرع بأولى الخطوات لبناء مطار دهوك الدولي

شفق نيوز/ تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء مطار دهوك الدولي.

واطلع رئيس الحكومة عن قرب على موقع المشروع وخريطته وخطوات تنفيذه، إذ يعد مشروعاً إستراتيجياً سيسهّل السفر بالنسبة لمواطني محافظة دهوك، ويكون حلقة وصل مع باقي محافظات الإقليم والعراق بما يعزز التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والخارج.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له على هامش الزيارة: جئنا إلى هنا لزيارة مطار دهوك في قضاء سيميل، وكان من المقرر إنشاء هذا المطار في عهد التشكيلات الوزارية السابقة بعد أن تم تخصيص ميزانية مالية له، لكن للأسف لم ينجز منه سوى القليل بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأردف بالقول إن زيارتنا تهدف لمراجعة هذا المشروع وكذلك العقود التي تم إبرامها، حتى نتمكن من استئناف العمل في تنفيذ المطار، لما لذلك من أهمية لدهوك والمناطق المحيطة بها.

كما قال مسرور بارزاني: سوف نقوم بإعداد المشروع بعد أن نجري دراسة جادة بشأنه، حتى يتسنى لنا إكماله وإدخاله إلى العمل في أقرب وقت ممكن.

وتابع بالقول :أود أن أبلغ جميع مواطني كوردستان، ولا سيما سكان دهوك، بإننا سنبدأ في إعادة بناء هذا المطار، بعد انتهاء المراجعات الأولية وإدخال بعض التعديلات، وحين يكون المشروع جاهزاً سوف نبشركم باستئناف العمل في تنفيذه قريباً.