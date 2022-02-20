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حكومة إقليم كوردستان تشرع بإنجاز القسم الثالث لشارع 150 متراً الستراتيجي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-20T10:16:59+0000
حكومة إقليم كوردستان تشرع بإنجاز القسم الثالث لشارع 150 متراً الستراتيجي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن البدء بإنجاز القسم الثالث من مشروع 150 مترا في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم سيتم إنجاز القسم الثالث لشارع 150 متراً ، والذي يربط بين طريق أربيل - بحركة، و طريق أربيل - گوپال مع طريق دهوك الرئيسي.

وأوضح البيان أنه لغاية الآن ما يزال العمل جارياً في القسم الثاني من شارع 150 متراً، مشيراً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم توقيع عقد إنجاز القسم الثالث بين رئاسة بلدية أربيل وبين شركة (هيمن كروب).

وكان وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني قد رجح في شهر تشرين الأول من العام 2021، ان يتم انجاز مشروع شارع 150 متراً الاستراتيجي في أربيل قبل نهاية العام 2022، وذلك وفق المعطيات الموجودة على أرض الواقع ونسب الأعمال المنجزة من قبل الشركة المحلية المنفذة.

ودشنت حكومة إقليم كوردستان، في شهر شباط من العام الحالي، قسماً من مشروع شارع 150 مترا الاستراتيجي في أربيل.

ويبلغ طول مشروع طريق 150 مترا الاستراتيجي 70 كيلومتراً، وهو الطريق السادس الذي يحيط بأربيل على شكل حلقة دائرية، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة تصل إلى 131 مليون دولار، بإشراف وتصميم من مهندسي إقليم كوردستان.

ويمتد طول المرحلة الأولى من الطريق 14 كيلومتراً، ويربط بين طريقي أربيل - شقلاوة، وكذلك أربيل - بَحَركة. ويتميز هذا الطريق بعدم وجود توقف فيه أو استدارات، وقد صُمم بشكل يتمكن فيه السائقون من تغيير وجهتهم دون إحداث أي تعطيل للسيارات الأخرى.

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