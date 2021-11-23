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حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-23T09:16:22+0000
حكومة إقليم كوردستان تشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن البدء بتوزيع المرتبات الشهرية على العاملين في القطاع العام اعتبارا من بعد الخميس 25 - 11 - 2021.

ووفقا لبيان مقتضب صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنها ستشرع بتوزيع الرواتب اعتبارا من التاريخ أعلاه وبدون استقطاع.

وأشار البيان إلى أن أولى الوزارات التي سيستسلم موظفوها الرواتب هي الصحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.

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