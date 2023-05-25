حكومة إقليم كوردستان تشرع ببناء مركز لإصلاح السجناء يسع لأكثر من 5 آلاف نزيل

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الخميس أن حكومة الإقليم شرعت ببناء مركز إصلاح للسجناء في العاصمة أربيل.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، أن الحكومة شرعت في بناء مركز لإصلاح السجناء في اربيل بإمكانه إيواء أكثر من 5000 نزيل سواء من الأحداث أم الكبار.

وأشار إلى حدوث تلكؤ في المشروع بسبب عدم وجود موازنات مالية للسنوات السابقة، وقال إنه: كان تحديا بالنسبة لنا ولكن رغم ذلك دخل المشروع حيز التنفيذ الى حد ما.

وتابع زيباري بالقول ان الحكومة السابقة والحالية للإقليم قامتا بعمل جيد بإنشاء 4 مراكز إيواء من بينها مركز للمتهمين بالاتجار بالبشر، وكذلك مركز لإيواء النساء اللواتي يتعرض للعنف والتهديد، مؤكدا أن هذه المكتسبات الجيدة تم إنجازها خلال السنوات الماضية.