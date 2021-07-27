حكومة إقليم كوردستان تشدد الإجراءات لمواجهة تزايد إصابات كورونا

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء مجموعة من الإجراءات المشددة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالوباء بعد انتشار متحور "دلتا" في الإقليم إلا أنها في الوقت ذاته لم تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال سواء الشامل أم الجزئي.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "للاسف المواطنون لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية ولهذا نحن مضطرون لشديد الإجراءات".

وأردف بالقول إن المؤشر الوبائي في الإقليم حاليا باللون البنفسجي، وهناك احتمال أن يتحول إلى اللون الأحمر، ولا نستبعد أن نلجأ للحظر العام ان استمر الوضع على هذا المنوال، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للحد من الإصابات.

عادل أشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا اتخذت جملة من القرارات وبالإجماع، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد المصادف 28 من شهر تموز الجاري.

وتطرق المتحدث إلى القرارات وهي كالاتي:يتعين على مرتادي المساجد ودور العبادة، والأسواق والمطاعم والفنادق، والمقاهي، والكافيتريات والعاملين فيه أيضا التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، وعلى غير الملقحين إجراء فحص كورونا كل 72 ساعة.

وأضاف "يجب على جميع موظفي حكومة إقليم كوردستان تلقي جرعات اللقاحات والاستمرار في ارتداء الكمامات"، لافتا إلى أنه لا يُسمح لأي سائح الدخول إلى إقليم كوردستان إذا لم يكن قد تلقى اللقاح او خضع للفحص خلال مدة 48 ساعة.

وأشار عادل إلى منع جميع التجمعات والندوات والمؤتمرات، وزيارة المقابر، واي جهة لا تلتزم ستواجه العقوبة القانونية، مبينا أن المسابح، والقاعات والأماكن الرياضية ستبقى مفتوحة بشرط تنفيذ التعليمات الصحية.

واكد على الإبقاء على قاعات السينما مغلقة إضافة إلى اغلاق قاعات المناسبات، مشددا على منع اقامة مراسم العزاء واي شخص يخالف يعرض نفسه للعقوبة.

وتابع بالقول إن اللجنة العليا منحت الصلاحيات للمحافظات لتشديد الإجراءات إذا رأت ذلك، موضحا هذه القرارات ستكون نافذة لمدة اسبوع وستجتمع اللجنة العليا يوم 3 من الشهر المقبل مرة اخرى لتقييم الوضع في الإقليم.