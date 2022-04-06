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حكومة إقليم كوردستان تشارك في ملتقى اقتصادي في اليونان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T12:13:38+0000
حكومة إقليم كوردستان تشارك في ملتقى اقتصادي في اليونان

شفق نيوز/ توجه قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء إلى اليونان في زيارة رسمية.

وفيما يتعلق بالهدف من زيارة طالباني، صرّح سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء ، بأنه: بعد ظهر اليوم توجه طالباني والوفد المرافق له إلى اليونان للمشاركة في ملتقى "دلفي" الاقتصادي السابع.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء سيلقي كلمة في ذلك الملتقى.

ويضم الوفد الذي يرأسه طالباني كلا من: رئيس ديوان رئاسة الوزراء، ورئيس هيئة السياحة، ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية.

وسيُعقد ملتقى "دلفي" الاقتصادي السابع في المدة من 6 - 9 من شهر نيسان/أبريل الجاري. والموضوعات الرئيسية للاجتماع تتضمن: الأمن الدولي ، والتنمية الاقتصادية ، وتغير المناخ ، والاتحاد الأوروبي، ومستقبل الاتحادية التغيرات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية والمجتمعية.

وينعقد الملتقى بحضور رئيس، ورئيس وزراء اليونان، ومجموعة كبيرة من المسؤولين والشخصيات العالمية.

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