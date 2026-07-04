حكومة إقليم كوردستان تسمح باستيراد البنزين للسيطرة على أسعاره وتلبية حاجة السوق

شفق نيوز - أربيل

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، قراراً يقضي بالسماح باستيراد الوقود؛ بهدف معالجة نقص مادة البنزين، والسيطرة على أسعارها المرتفعة وتلبية حاجة السوق المحلية.

ووجه وزير الثروات الطبيعية وكالة، كمال محمد صالح، المنافذ الحدودية ونقاط التفتيش بتقديم تسهيلات مستمرة لعبور ناقلات الوقود المستورد إلى محافظات الإقليم، مشدداً على ضرورة مطابقة الشحنات لمعايير الجودة والسيطرة النوعية المعتمدة لدى الوزارة.

وكانت أسعار البنزين في إقليم كوردستان قد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، عزته الأوساط الاقتصادية إلى تقلبات الأسواق العالمية، وتحديات النقل والإمداد، فضلاً عن مساعي حكومة الإقليم المستمرة لزيادة المعروض من خلال إشراك القطاع الخاص.