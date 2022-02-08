حكومة إقليم كوردستان تسلم 10 سجناء إلى إيران

شفق نيوز/ سلّمت حكومة إقليم كوردستان، 10 سجناء إلى السلطات الإيرانية، وفقا لما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم اليوم الثلاثاء.

وجرت في معبر حاج عمران الحدودي مراسم توقيع مذكرة المرحلة الرابعة لتبادل السجناء بين الجانبين.

ووقعت المذكرة بين ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعي في الإقليم وممثلي وزارة العدل في إيران ليتم بعدها تسليم المحكومين إلى بلادهم.

وقال المدير العام لمديرية الإصلاح الإجتماعي في الإقليم أحمد نجم الدين في تصريح أدلى به على هامش توقيع المذكرة، إن تبادل السجناء بين حكومة الإقليم وإيران يستند إلى اتفاق بين العراق وإيران بموجب القانون رقم (6) الصادر عن مجلس النواب العراقي في العام 2014.