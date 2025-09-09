حكومة إقليم كوردستان تسلم قائمة رواتب الموظفين لشهر آب للمالية العراقية

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسليمها قائمة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر آب/ أغسطس الماضي الى وزارة المالية العراقية، وذلك لغرض تمويلها.

وذكرت المالية الكوردستانية في بيان اليوم، أن الفريق الفني التابع لها سلم القائمة إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.

وفي مطلع شهر أيلول / سبتمبر الجاري أعلنت وزارة مالية الاقليم، تمويل رواتب حزيران/يونيو للموظفين الكورد، بعد إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية.

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء 26 من شهر آب/أغسطس الماضي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.

وكان مصدر مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.