حكومة إقليم كوردستان تسلم المالية الاتحادية قائمة رواتب الشهر الجاري

شفق نيوز – أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تسليم وزارة المالية الاتحادية قائمة رواتب شهر حزيران/يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق الفني التابع لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان سلّم قائمة رواتب موظفي ومستحقي الرواتب في الإقليم لشهر حزيران، إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية".

هذا ويدخل موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان، الأربعاء، يومهم الـ 42 دون استلام رواتب شهر أيار/مايو 2025، وسط غياب أي مؤشرات حكومية حاسمة بشأن التمويل من بغداد أو التوزيع من موارد الإقليم، في وقت يبحث فيه مجلس وزراء الإقليم خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم مسألة الرواتب.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حولت رواتب شهر نيسان/أبريل في 13 أيار الماضي، بينما قامت وزارة المالية في الإقليم بتوزيعها خلال أربعة أيام فقط، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم تمويل أو صرف رواتب شهر أيار، رغم حلول عيد الأضحى وازدياد الضغط المعيشي على المواطنين.

وكان معلمو محافظة السليمانية قد أعلنوا نيتهم الخروج في تظاهرات اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تأخر الرواتب، لكن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة دعت عبر بيان رسمي المواطنين إلى تأجيل التظاهرات نظراً للأوضاع غير المستقرة في المنطقة.