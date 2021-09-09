حكومة إقليم كوردستان تستأنف قريباً إطلاق الرواتب لـ88 ألف أُسرة

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان كويستان محمد يوم الخميس أن الوزارة ستستأنف إطلاق رواتب الإعانة المالية للأُسر المتعففة والبالغ عددها قرابة 90 ألف أُسرة.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم إن 88 ألف أسرة متعففة في إقليم كوردستان كانت تستفيد من شبكة الرعاية الاجتماعية وتتسلم شهريا 150 الف دينار عراقي، مبينة أنه بسبب الأزمة المالية توقفت تلك الإعانة المالية.

الوزيرة قالت أيضا إنه "نسعى حاليا إلى إستئناف العمل بهذا المشروع مرة أخرى وبطريقة جديدة"، مستدركة القول إن "هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وتحتاج إلى مجموعة من الإجراءات وقد شرعنا بها بالتعاون مع وزارة التخطيط ومنظمة اليونسيف والاتحاد الأوربي".

وتابعت الوزير إنه "في الشهر المقبل سنوقع مذكرة تفاهم مع تلك المنظمات ليدخل العمل بالمشروع حيز التنفيذ".