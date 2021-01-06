حكومة إقليم كوردستان تستحدث منصبا جديدا وتمنحه لهذه الكتلة

شفق نيوز/ اكدت عضو برلمان كوردستان عن كتلة حركة التغيير كولستان سعيد يوم الاربعاء تصويت النواب عن كتلتها لصالح مرشح منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم كمال اتروشي في الوقت الذي افصحت به عن استحداث منصب صندوق الواردات النفطية، ومنحه لحركتها.

وقالت سعيد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى البرلمان، ان الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها كانت تخلو من منصب وزير الثروات الطبيعية، وطالبنا سابقا بملء هذا الشاغر واجراء تتغير على شكل الوزير والوزارة.

واثنت على المرشح الحالي بالقول انه "صاحب خبرة ولديه شهادة تخصصية في مجال النفط ونريد من هذا الوزير ان ينهض بالاصلاح الحقيقي داخل الوزارة، وان يتحمل المسؤولية الكاملة في الملف النفطي"، مؤكدة ان الاعضاء الـ12 في كتلة التغيير ملتزمون بالتصويت على الوزير المرشح في جلسة اليوم.

وعن منصب صندوق الواردات النفطية قالت سعيد ان سيتم تقديم مرشح من حركة التغيير لهذا المنصب قريبا الى برلمان كوردستان لينال الثقة الا انها رفضت الافصاح عن اسمه.

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء اليوم الاربعاء المصادف 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

وبهذا فإن التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد اصبحت مكتملة بعد التصويت على منصب وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغله آشتي هورامي في حكومة الاقليم السابقة.