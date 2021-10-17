حكومة إقليم كوردستان تزف نبأ ساراً للمحاضرين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في بيان اليوم الأحد أنها اتفقت مع كل من وزارة التربية والتعليم، وديوان مجلس وزراء الاقليم على حل مشاكل التدريسيين المحاضرين في فترة زمنية قصيرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزيرها آوات شيخ جناب اجتمع صباح اليوم مع وزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم لغرض حل مشاكل المحاضرين.

وأضاف البيان أن الاطراف الثلاثة اتفقت على إيجاد حل نهائي لمشاكل المحاضرين من خلال آلية جديدة وبفترة زمنية قصيرة.

يأتي هذا في وقت يواصل المحاضرون في مدن عدة بمحافظة السليمانية احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وسط مخاوف من خروج التظاهرات عن مسارها.