حكومة إقليم كوردستان ترسل أول طفل مصاب بالسرطان للعلاج في إسبانيا

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إحالة اول طفل مصاب بالسرطان للعلاج في اسبانيا على نفقة الحكومتين الاسبانية والكتالونية.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد عام من العمل على مشروع معالجة الأطفال المصابين بالسرطان في إقليم كوردستان، أُحيل في 5 شباط 2023 أول طفل يبلغ من العمر عامين إلى برشلونة في إسبانيا لغرض العلاج".

واوضحت ان "المشروع يُنفذ بالتعاون مع دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان وممثلياتها ومنظمة حماية الطفل وحكومة إقليم كتالونيا ووزارة الصحة الإسبانية. وهذا المشروع مخصص للأطفال المصابين بالسرطان، ولا سيّما من يصعب علاجهم بسهولة في كوردستان".

وقال وكيل ممثلية حكومة الإقليم لدى إسبانيا والبرتغال آيدن أوستان للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: "نحن في ممثلية حكومة الإقليم لدى إسبانيا، نعمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان من الذين يصعب علاجهم في كوردستان، لذلك نحاول إحالتهم إلى هنا، وأول طفل من أهالي مدينة كركوك وصل إلى برشلونة في إسبانيا".

وتتكفل الحكومتان الكاتالونية والإسبانية بمصاريف الجراحة والإجراءات الطبية الأخرى للأطفال المرضى، في حين تتحمل منظمة رونالد ماكدونالد هاوس الخيرية تكاليف التنقل والإقامة إلى حين تلقي العلاج كاملاً.

وأضاف آيدن أوستان: "المشروع يشمل جميع أطفال كوردستان دون أي تمييز، وخير دليل على ذلك الطفل الذي وصل إلى كاتالونيا، ونأمل أن نتمكن من إيجاد العلاج الكامل له، وإعادته إلى كوردستان بصحة جيدة، والمضي قدماً في المشروع لخدمة باقي الأطفال المصابين بالسرطان".

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، من خلال ممثلياتها سواء في الداخل أو الخارج، تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين وسائر أبناء الجالية الكوردية، وهي واحدة من الخطوات المتعلقة بالخدمات الصحية التي تحظى بأولوية التشكيلة الوزارية التاسعة.