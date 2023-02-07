حكومة إقليم كوردستان ترسل مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء بإرسال المساعدات العاجلة إلى تركيا وسوريا التي تعرضتا إلى زلزال مدمر خلّف آلاف القتلى.

اعلن ذلك المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتعرضت تركيا وسوريا لزلزال قوي يوم أمس بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس "ريختر".

وواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4,300 بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" أن حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت 2,921 قتيلا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى في تركيا وسوريا الى 4,365.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير الى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

أما في أنحاء سوريا، فقد قُتل 1,444 شخصًا على الأقل، بحسب وزارة الصحة وفرق إغاثة.

فقد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى الى 711 في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا.

وذكرت وكالة "أفاد" أن أكثر من 14 ألف شخص أصيبوا حتى الآن في تركيا، في حين بلغ عدد الجرحى في سوريا 3,411.